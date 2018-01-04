العقيد المالكي: الحوثيون قتلوا صالح بأوامر إيرانية بعد فضحه للمشروع الفارسي

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد السعودي تركي المالكي، أن قوات التحالف لاتزال تملك المبادرة والتفوق على أرض المعركة الدائرة في الداخل اليمني وعلى الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة، متهما إيران بإعطاء أوامر قتل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بعد مواقف ضد ما وصفه بـ"المشروع الفارسي."

المالكي، الذي كان يتحدث في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية جانبا منه من مقر قاعدة الملك سلمان بالرياض، قال إن الحكومة الشرعية في اليمن "باتت صاحبة السبق والحضور على المستوى الشعبي والسياسي، لاسيما بعد انضمام حزب المؤتمر الشعبي العام إلى باقي الأحزاب المتفقة على هذه الحكومة."

صحيفة "عكاظ" السعودية نقلت جوانب أخرى من تصريحات المالكي، انتقد فيها تصريحات منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، وما قال إنها تحمله من "انحياز إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتسميتها بـ’سلطات الأمر الواقع،‘ مخالفاً في ذلك كافة قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة."

واتهم المالكي السلطات الإيرانية مباشرة بإصدار أوامر للحوثيين لقتل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، قائلا إن طهران "تسعى لاستنساخ نموذج جديد من ميليشيات حزب الله اللبنانية في اليمن" وأضاف: "قرار تصفية علي عبدالله صالح جاء من طهران بعد أن قام بتعرية المشروع الفارسي قبل اغتياله بـ 48 ساعة" مشددا على أن "الكماشة بدأت تضيق" على الحوثيين.