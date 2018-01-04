نظام الأسد: إيران تشهد أعمال شغب مدبرة بسبب القدس!

دمشق، سوريا (CNN) -- هاجم النظام السوري على لسان أحد أبرز مسؤوليه المظاهرات التي تشهدها إيران، قائلا إنها "أعمال شغب" تدعمها أمريكا وإسرائيل وقوى أخرى بالمنطقة.

وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلت عن فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين، قوله أمام وفد برلماني إيراني برئاسة أحمد سالك، إن ما وصفها بـ"الإنجازات العسكرية" للقوى المؤيدة للنظام في سوريا تمثل "تمثل انتصارا لمحور المقاومة في المنطقة."

وتابع المقداد بالقول إن ما وصفه بـ"فشل مشاريع الأعداء في سوريا" دفعهم إلى "نقل المعركة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعم أعمال الشغب على أراضيها" رابطا بين ما يحصل من احتجاجات في إيران وبين "إعلان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني القدس عاصمة موحدة أبدية للشعب الفلسطيني" وفقا لوكالة الأنباء السورية.

وأعرب المقداد، الذي تحصل بلاده على دعم كبير من النظام الإيراني منذ سنوات، عن ثقة دمشق بـ"قدرة القيادة الإيرانية وشعبها على إفشال المؤامرة الأمريكية الصهيونية ومتابعة الدور الإيراني البارز في نصرة القضايا العادلة للشعوب" على حد تعبيره، محملا "أمريكا وإسرائيل وأدواتهما في المنطقة" مسؤولية المظاهرات في إيران.

من جانب قال سالك، الذي كان الدعوات إلى وقف إنفاق أموال البلاد على دعم النظام السوري من بين الشعارات التي أطلقها المحتجون في بلاده، إنه زار دمشق لـ"التهنئة بالانتصارات المشتركة ضد تنظيم داعش والفكر الإرهابي المتطرف" وفق تعبيره.