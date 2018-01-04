نجل شاه إيران: نظام طهران موجود لدعم ميليشياته من ثروة البلاد
نجل الشاه: نظام إيران موجود لدعم ميليشياته
الشرق الأوسط
آخر تحديث الخميس, 04 يناير/كانون الثاني 2018; 03:54 (GMT +0400).
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في مقابلة مع رويترز، سئل رضا بهلوي عن احتجاجات إيران.. إليكم ما قاله.
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