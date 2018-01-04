حسن نصرالله يكشف راتبه الشهري في حزب الله.. وهذا ما قاله عن احتجاجات إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف حسن نصرالله، أمين عام "حزب الله" أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الحزب يبلغ حوالي 1300 دولار أمريكي، وذلك في تعليق له بعد تصاعد الجدل في الداخل الإيراني حول كلفة الدعم المقدم من طهران لحلفائها وبينهم الحزب.

تصريحات نصرالله جاءت في مقابلة مع الإعلامي سامي كليب ضمن برنامج "لعبة الأمم" على قناة "الميادين" مساء الأربعاء، تطرّق فيها الى ملفات داخلية وإقليمية، وأجاب فيها عن سؤال حول الراتب الذي يتقاضاه (في نهاية الحلقة) مشيراً الى أنه يحب رياضة كرة القدم، ويتابع بعض المباريات من وقت إلى آخر.

ووصف أمين عام حزب الله إعلان ترامب بشأن القدس بأنه يعني "نهاية إسرائيل" وفق قوله. كما أكّد أن الحزب لن يتردد في اغتنام أي فرصة لتقديم الدعم والسلاح لما وصفها بـ"المقاومة الفلسطينية،" مضيفاً أنه إذا حصلت حرب كبرى فإن كل الاحتمالات واردة بما فيها الدخول إلى الجليل.

وأشار نصرالله الى أن ما جرى في إيران من مظاهرات يتم استيعابه، مشيراً إلى المشكلة ليست سياسية، وهي ناجمة في الأساس عن إفلاس بعض البنوك والشركات. كما لفت إلى أن هناك قوى سياسية دخلت على خط الأزمة في إيران، واستغلّت التظاهرات وأخذتها بالاتجاه السياسي، مضيفاً أن القيادة في إيران "تعاطت بهدوء مع الأزمة وتم فرز المحتجين عن المشاغبين."

واعتبر أمين عام حزب الله أن حجم الاحتجاجات في إيران ليس كبيراً، وأن ما ضخّم الموضوع هو أعمال الشغب والتدخل الخارجي، متهما الولايات المتحدة والسعودية بالدخول على خط الأزمة واستغلال التظاهرات، وتعليق آمال كبيرة عليها.

وحول الأوضاع في سوريا، قال نصرالله إنه من الخطأ التفكير بأن الحرب وضعت أوزارها هناك، لكنه قال إنها في مراحلها الأخيرة. وأضاف أن ما يتردد عن "تشييع السوريين" لا أساس له من الصحة، واصفاً هذه الأخبار بأنها "مفبركة."

وحول استقالة الحريري والأزمة التي شهدها لبنان في حينها، قال نصرالله إن رئيس الوزراء معذور في نفي "احتجازه في السعودية" بناء على استمرار علاقته معها، مضيفاً أنه على اللبنانيين أن يعلموا أنه تم إنقاذ لبنان من مخطط خطير وفوضى وحرب أهلية، على حد تعبيره.