روسيا تحذر أمريكا من التدخل في شؤون إيران وسط الاحتجاجات الشعبية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت روسيا، الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، واتهمت موسكو واشنطن بمحاولة استغلال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدة مدن إيرانية من أجل إفشال الاتفاق النووي الإيراني.

وحول سعي الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع بمجلس الأمن لمناقشة الاحتجاجات في إيران، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: "أريد أن أذكر الزملاء الأمريكيين بأن المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن هي حفظ السلام والأمن الدوليين".

وأكد ريابكوف أن "الشؤون الداخلية لإيران، مثل أي دولة أخرى، ليس لها علاقة بدور مجلس الأمن"، معتبرا: "من المؤسف أن الزملاء الأمريكيين يحتاجون إلى تذكيرهم بالقواعد الأساسية للدبلوماسية مجددا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وأضاف ريابكوف: "نحذر الولايات المتحدة من محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، داعيا الولايات المتحدة إلى "عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إعاقة استمرار التعاون الإيجابي والمثمر مع إيران على صعيد برنامجها النووي".

وتابع بالقول إن "ما يحدث هناك هو شأن داخلي يجذب انتباه المجتمع الدولي، ولكن رغم المحاولات المتكررة لتشويه صورة ما يحدث في إيران، نبقى على ثقة بأن هذا البلد الجار والصديق لروسيا قادر على تجاوز الصعوبات الحالية، والخروج من الوضع الراهن كدولة قوية وشريك موثوق في حل مشاكل متعددة، بما فيها المرتبطة بتنفيذ الاتفاق الدولي مع طهران حول برنامجها النووي".