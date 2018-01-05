مصر: قتيل و12 جريحا بسقوط منطاد بالأقصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، مقتل سيدة وإصابة 12 شخصا آخرين، في حادثة سقوط منطاد في الأقصر وذلك بسبب الأحوال الجوية السيئة في المنطقة، وفقا للتلفزيون المصري الرسمي.

ونقل تقرير التلفزيون على لسان شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، و2 لانش نهرى إسعافي."

من جهته قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل حالة الوفاة وجميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي إحدى مستشفيات الإحالة، لافتا إلى أنهم جميعا من جنسيات مختلفة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.