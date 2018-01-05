الأمم المتحدة تطالب إيران باحترام حقوق المتظاهرين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان، الجمعة، السلطات الإيرانية، إلى احترام حقوق المتظاهرين المعارضين، معربين عن قلقهم الشديد من القيود التي تفرضها إيران على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء البيان بعد 8 أيام من انطلاق احتجاجات ضد الحكومة في إيران، ومقتل 21 شخصا على الأقل واعتقال 450 آخرين، في الاحتجاجات، التي شهدت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن "الانزعاج الشديد من طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات".

وأضاف البيان أن "تعليمات الحكومة بالتعامل العنيف مع المتظاهرين وتهديدات السلطات القضائية بعقوبات قاسية غير مقبولة"، وتابع بيان الخبراء بالقول: "نحث السلطات الإيرانية على ضبط النفس وتجنب استخدام القوة واحترام حقوق الإنسان وحق المتظاهرين في الحياة وحرية التعبير".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد، الخميس، أنه "يتابع بقلق التطورات الأخيرة في إيران"، مستنكرا وقوع خسائر في الأرواح أثناء المظاهرات. وحث غوتيريس على "احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى أن تجري أي مظاهرة بشكل سلمي"، مؤكدا على ضرورة تجنب وقوع مزيد من العنف، بحسب ما نقلته إذاعة الأمم المتحدة.

كما حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين السلطات الإيرانية على "التعامل مع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعناية شديدة حتى لا تزيد من إشعال العنف والاضطرابات" وعلى "التحقيق في جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التي وقعت حتى الآن".