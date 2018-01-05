تحالف "دعم الشرعية باليمن": سرايا الباتريوت تعترض صاروخا باليستيا استهدف نجران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن سرايا الباتريوت التابعة للقوات الجوية السعودية اعترضت صباح الجمعة، صاروخا باليستيا مصدره اليمن واستهدف نجران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان المالكي قوله: "الصاروخ كان باتجاه نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده ومقصودة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد، من قبل سرايا البيتريوت في سماء نجران وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا التي أحدثت أضرار بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين ولا خسائر بالأرواح ولله الحمد."

وتابع قائلا: "هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني."