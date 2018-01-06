النائب العام السعودي يؤكد اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد النائب العام السعودي سعود المعجب، السبت، الأنباء التي ترددت عن اعتقال 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم، بالعاصمة الرياض، ونقلهم إلى سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم.
وقال النائب العام، في بيان، إنه "في يوم الخميس الماضي، تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأضاف: "تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم". وتابع بالقول: "نؤكد هنا أن التوجيهات الكريمة واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان".
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