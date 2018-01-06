السديس يعلق على اعتراض السعودية لصاروخ الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، محاولة استهداف بلاده بصواريخ يطلقها الحوثيون في اليمن، بـ"العمل الجبان،" وذلك في تعليق بعد إعلان قوات الدفاع الجوية السعودية اعتراض سرايا الباتريوت لصاروخ باليستي استهدف المملكة، الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان السديس قوله: "إن هذا العمل الجبان إصرار مشين وحقد دفين على بلادنا -حماها الله-، ويأتي تنفيذاً لمخطط تآمري على المملكة، ومحاولات يائسة لزعزعة أمنها،" لافتا إلى أن "استهداف بلادنا الغالية عمل آثم وانتهاك سافر لمكانة الوطن وبقاع المسلمين وأمن بلاد الحرمين واستقرارها، من يقدم على مثل هذا العمل يستهين بهذه المكانة التي وهبها الله لهذه البلاد المباركة بلاد الحرمين."

وأضاف السديس: "هذا التصرف الشنيع لن يفت من عزائم جنودنا الأشاوس، بل سيزيد إصرارهم على الذود عن حمى الدين والدفاع عن كل من يجرؤ على التطاول على أراضيها ومواطنيها."