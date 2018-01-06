تيلرسون لـCNN: ندعم طموحات الشعب الإيراني في إجراء انتقال سلمي للسلطة

تيلرسون: ندعم إجراء انتقال سلمي للسلطة بإيران

الشرق الأوسط
آخر تحديث السبت, 06 يناير/كانون الثاني 2018; 07:21 (GMT +0400).
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في 28 ديسمبر/ كانون الأول، بدأت أولى الاحتجاجات الإيرانية بسبب الأوضاع الاقتصادية من مدينة مشهد، وانتشرت في عدة مدن، بينما تصدت لها السلطات الإيرانية بالقوة، وحشدت أنصارها في احتجاجات مؤيدة، على مدار أسبوع من الأحداث التي أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في مقابلة مع CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدعم طموحات المتظاهرين الإيرانيين، ومن بينها إجراء انتقال سلمي للسلطة.

وقال تيلرسون إن "الإيرانيين يعانون من النظام الحالي، وفي مرحلة ما، سيقرر الناس أنهم لا يريدون العيش بهذه الطريقة أكثر من ذلك". وأضاف: "لكن نحن لا ندعم تغيير السلطة بعنف بل ندعم دائما الانتقال السلمي للسلطة".

وهدد تيلرسون إيران بفرض عقوبات جديدة، قائلا إن الإدارة الأمريكية تراقب مجمل أفعال وسلوكيات إيران وتدرس فرض عقوبات جديدة إذا لم تغير إيران سلوكها"، موضحا أن العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران سببها سلوكيات إيران المزعزعة للاستقرار. وأضاف أن المتظاهرين يشعرون بالإحباط من سلوك إيران العدواني، وهو السلوك الذي يثير غضب الولايات المتحدة أيضا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "نحن ندعم الشعب الإيراني لتحقيق طموحاتهم في عيش حياة أفضل والتمتع بالحرية، ونؤمن أنهم يستحقون الحصول على ذلك، ولكن الأمر متروك للشعب الإيراني لإجراء انتقال سلمي للسلطة، ونحن نشجع ذلك".

أمريكاإيراناحتجاجات إيرانالاتفاق النووي الإيرانيالاقتصاد الإيراني
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