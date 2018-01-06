تيلرسون لـCNN: ندعم طموحات الشعب الإيراني في إجراء انتقال سلمي للسلطة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في مقابلة مع CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدعم طموحات المتظاهرين الإيرانيين، ومن بينها إجراء انتقال سلمي للسلطة.

وقال تيلرسون إن "الإيرانيين يعانون من النظام الحالي، وفي مرحلة ما، سيقرر الناس أنهم لا يريدون العيش بهذه الطريقة أكثر من ذلك". وأضاف: "لكن نحن لا ندعم تغيير السلطة بعنف بل ندعم دائما الانتقال السلمي للسلطة".

وهدد تيلرسون إيران بفرض عقوبات جديدة، قائلا إن الإدارة الأمريكية تراقب مجمل أفعال وسلوكيات إيران وتدرس فرض عقوبات جديدة إذا لم تغير إيران سلوكها"، موضحا أن العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران سببها سلوكيات إيران المزعزعة للاستقرار. وأضاف أن المتظاهرين يشعرون بالإحباط من سلوك إيران العدواني، وهو السلوك الذي يثير غضب الولايات المتحدة أيضا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي بالقول: "نحن ندعم الشعب الإيراني لتحقيق طموحاتهم في عيش حياة أفضل والتمتع بالحرية، ونؤمن أنهم يستحقون الحصول على ذلك، ولكن الأمر متروك للشعب الإيراني لإجراء انتقال سلمي للسلطة، ونحن نشجع ذلك".