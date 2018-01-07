بعد إيداع 11 أميرا به.. ما هو سجن الحائر بالسعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء السبت، عن توقيف 11 أميرا ممن تجمهروا في قصر الحكم بعد مطالبتهم "بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم،" حيث أودعوا بسجن الحائر بالرياض، فما هو هذا السجن؟

سجن الحائر يقع تحت إشراف إدارة المباحث العامة بالسعودية، ويتمتع بحراسة مشددة، افتتح في العام 1983 في العاصمة الرياض، ويبعد 29 كيلومترا عن وسط المدينة.

الروايات حول هذا السجن متضاربة، بين تقارير تشير إلى أنه أشبه بـ"فندق ذو خمس نجوم،" وبين تقارير لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل تتهم السلطات بالسجن بسوء المعاملة والتعذيب كتقرير نشرته هيومن رايتس ووتش مستشهدة بتصريحات لسجناء سابقين.

استهدف سجن الحائر في العام 2015 بعملية تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" في بيان منسوب، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه على حاجز أمني قرب السجن.