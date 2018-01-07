الجبير: موقفنا من القدس ثابت وحل النزاع ينتهي بإقامة دولة فلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن موقف بلاده ثابت فيما يتعلق بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى أن الحل ينتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجبير مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي من العاصمة الأردنية، عمان، السبت، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "استطعنا أن نخرج باقتراحات مهمة فيما يتعلق بالعمل المشترك للتصدي للقرار الأمريكي ولدعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي والإسلامي بشأن القدس."

وتابع قائلا: "أساس الحل (للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي) يعتمد على المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وينتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس الشرقية،" مؤكداً على أن "موقف المملكة العربية السعودية ثابت ولن يتغير."