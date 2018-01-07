اشتباكات لفلسطينيين مع الأمن ببيت لحم قبل مراسم عيد الميلاد الأرثوذكسي
اشتباكات ببيت لحم في عيد الميلاد الأرثوذكسي
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و49 دقيقة.
1:09
احتج الفلسطينيون على الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بسبب بيعها أراض وممتلكات إلى الإسرائيليين.
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