اشتباكات لفلسطينيين مع الأمن ببيت لحم قبل مراسم عيد الميلاد الأرثوذكسي

اشتباكات ببيت لحم في عيد الميلاد الأرثوذكسي

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و49 دقيقة.
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احتج الفلسطينيون على الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بسبب بيعها أراض وممتلكات إلى الإسرائيليين.

فلسطينالضفة الغربيةبيت لحمالمسيحيةعيد الميلاد