مرتبطة بولي العهد وأوقفت الأمراء المتجمهرين.. ما هي قوة "السيف الأجرب"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز اسم قوة "السيف الأجرب" التابعة للحرس الملكي السعودي، والمرتبطة بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بعد قيامها بتوقيف 11 أميرا تجمهروا أمام قصر الحكم، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية عن مصادر.

وبين تقرير الصحيفة أن القوة "ترتبط بشكل مباشر بسمو ولي العهد، وتم استحداثها فور تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على 5000 عسكري من مختلف الرتب العسكرية."

وأضاف التقرير أن منسوبو هذه القوة يحملون "دورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات،" لافتا إلى أن تسمية هذه القوة بالسيف الأجرب يعود إلى "اسم سيف مؤسِّس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، الذي يلقب سيفه بـ"الأجرب"

واستشهد تقرير الصحيفة السعودية بعدد من مقاطع الفيديو التي تظهر ما بدا تدريبات لقوة السيف الأجرب، وهي المقاطع التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل.