سقوط طائرة مقاتلة سعودية باليمن.. وقوات برية تنقذ الطيارين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، عن سقوط طائرة مقاتلة سعودية باليمن، بسبب "خلل فني"، وإنقاذ الطيارين من منطقة السقوط بعملية شاركت فيها قوات برية وجوية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف المشتركة العقيد الركن تركي المالكي إنه "تم إخلاء طيارين من منطقة العمليات بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة بعد سقوط طائرتهما المقاتلة اليوم جراء خلل فني". وأضاف أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قد نفذت عملية خاصة مشتركة لإخلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة شاركت فيها قوات برية وجوية وتم إخلاء الطيارين إلى داخل أراضي المملكة".

وأوضح المتحدث باسم قوات أنه "في تمام الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بعد ظهر اليوم تعرضت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء عودتها من إحدى المهام العملياتية لدعم الشرعية في اليمن لخلل فني أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات دون تعرض الطاقم الجوي لأي إصابات"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق أنهم أسقطوا طائرة حربية تابعة للتحالف في محافظة صعدة، وقال الحوثيون إن الطائرة سعودية من طراز "تورنادو" بريطانية الصنع.