اللجنة الوطنية للانتخابات بمصر تحدد 26 مارس موعدا لعقد الانتخابات الرئاسية

القاهرة، مصر (CNN)— أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر، بدء الانتخابات الرئاسية في الـ26 والـ27 والـ28 من مارس/ آذار المقبل بالنسبة للمصريين في الداخل، في حين يبدأ تصويت المصريين المقيمين في الخارج في الـ16 والـ17 والـ18 من الشهر ذاته.

وذكر التلفزيون المصري أنه وفي حال الإعادة سيتم إجراء الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل/ نيسان المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل/ نيسان المقبل.

وأضاف التقرير: "سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأهرام والأخبار يوم 31 يناير، وأن تتلقى الهيئة اعتراضات المترشحين اعتبارا من الساعة التاسعة وحتى الساعة 5 مساء يومي 1 و 2 فبراير المقبل، وأن يتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال 5 أيام تنتهي في 5 فبراير المقبل، وأن يتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 6 فبراير المقبل، وأن تتلقى الهيئة تظلمات الترشحين وفحصها يومي 7 و 8 فبراير، على أن يتم البت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين بحيث تنتهي في 9 فبراير."

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني 28 يوما لبدء الحملة الانتخابية اعتبارا من 24 فبراير وحتى 23 مارس المقبل، على أن يكون أخر موعد للتنازل ونشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال فترة 15 يوما قبل الاقتراع وذلك في موعد غايته أول مارس المقبل، وفقا لما ذكره التلفزيون.

وحدد يوم 2 أبريل المقبل لإعلان النتيجة العامة (الجولة الأولى من العملية الانتخابية) ونشرها بالجريدة الرسمية.. فيما يكون تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة يومي 3 و 4 أبريل، وأن يتم الفصل في الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار على نفقة الخاسر خلال الفترة من 5 إلى 14 أبريل، وأن يتم إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في أول مايو.