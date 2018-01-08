حزب الله: ما كانت حربنا في سوريا إلا لحماية ظهر المقاومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، إن الحرب التي شارك بها حزبه في سوريا كانت في سبيل ما وصفه "حماية ظهر المقاومة،" على حد تعبيره.

وأوضح قاووق وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: "المقاومة في لبنان كما كانت بالأمس هي اليوم وغدا، وجهة صواريخها واحدة ولن تتبدل أو تتغير، وأولويتها أولا وثانيا وعاشرا الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي خطر إسرائيلي، ولن تشغلنا أي معركة عن أولوية الاستعداد لمواجهة هذا الخطر، وما كانت حربنا في سوريا إلا لحماية ظهر المقاومة."

وتابع قائلا: "مشاركتنا وتضحياتنا في سوريا تتصل بحماية مشروع المقاومة، وهذه الحرب لم تنته، وصحيح أن دولة داعش قد سقطت، ولكن ما زال هناك فلول مختبئة لها، وهي تشكل خطرا على سوريا ولبنان، ونحن نستكمل المعركة في سوريا ضد داعش والنصرة لنحصن الانتصارات والانجازات وأمننا في لبنان، ولنحمي أهلنا والوطن."