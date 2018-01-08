وزير دفاع إيران: طهران تجد نفسها مسؤولة عن مصير شعوب المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع الإيرانية، إن بلاده تجد نفسها "مسؤولة عن مصير شعوب المنطقة،" على حد تعبيره، لافتا إلى أن دعم الجيشين العراقي والسوري في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" يعتبر مثالا واضحا بالمسؤولية تجاه المنطقة.

وأضاف الوزير الإيراني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إننا نوصي الولايات المتحدة بالابتعاد عن الدور التخريبي وغير البناء الذي تلعبه مع الدول الصديقة والجوار والتي تحاول من خلاله تخويف تلك الدول من إيران."

وعبّر حاتمي عن "اعتقاده بأن البرنامج الدفاعي الإيراني يهدف إلى تعزيز السلام والأمن الإقليميين وحضور دول الجوار في هذا المؤتمر أكبر دليل علي ذلك،" وفقا لتقرير الوكالة، لافتا إلى ان "القوة الدفاعية الإيرانية والتي تمثل القوة الصاروخية جزءاً منها هي قوة ردع ليست إلا ولا تمثل تهديداً للأصدقاء والجيران وكذلك سائر البلدان الأخرى وتهدف إلى مواجهة المخاطر المحدقة ليست إلا."