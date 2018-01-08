الأردن يعلن احباط مخطط إرهابي لداعش واعتقال 17 عنصرا

عمان، الأردن (CNN)— أعلنت السلطات الأردنية، الاثنين، احباطها لمخطط إرهابي لخلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واعتقال 17 عنصرا بالتنظيم وذلك بعد عمليات استباقية نفذتها المخابرات العامة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "خططت عناصر الخلية لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الامن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.. واسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الاجرامي."

وأضاف التقرير أن التحقيقات كشفت "أن الخلية اعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الاهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن اهم اهداف الخلية (مراكز امنية وعسكرية، مراكز تجارية، محطات إعلامية، رجال دين معتدلين) وخططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق."