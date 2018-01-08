17 قتيلاً في يوم من الغارات الجوية على الغوطة الشرقية

(CNN)-- بدأ النظام السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، بالهجمات على الغوطة الشرقية قبل 9 أيام، وفقاً للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وفي يوم السبت وحده، سقط 17 قتيلاً من المدنيين على الأقل، منهم 4 أطفال، وأصيب 40 آخرون.