(CNN)-- بدأ النظام السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، بالهجمات على الغوطة الشرقية قبل 9 أيام، وفقاً للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وفي يوم السبت وحده، سقط 17 قتيلاً من المدنيين على الأقل، منهم 4 أطفال، وأصيب 40 آخرون.
17 قتيلاً في يوم من الغارات الجوية على الغوطة الشرقية
17 قتيلاً بالغارات الجوية على الغوطة الشرقية
الحرب السورية
آخر تحديث منذ 3 ساعات و25 دقيقة.
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أدى يوم من الغارات الجوية في الغوطة الشرقية إلى مقتل 17 مدنياً على الأقل
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