انفجار في إدلب السورية يسفر عن مقتل 23 شخصاً
انفجار في إدلب السورية يسفر عن مقتل 23 شخصاً
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
1:16
قُتل 23 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات فى انفجار بمدينة إدلب السورية الأحد، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين سوريين.
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