انفجار في إدلب السورية يسفر عن مقتل 23 شخصاً

انفجار في إدلب السورية يسفر عن مقتل 23 شخصاً

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ41 دقيقة.
سورياالحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوري
1:16

قُتل 23 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات فى انفجار بمدينة إدلب السورية الأحد، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطين سوريين.

سورياالحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوري