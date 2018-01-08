الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم بطائرات موجهة على قاعدة حميميم بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن إحباط هجوم باستخدام طائرات موجهة على قاعدة حميميم بسوريا، السبت الماضي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية.

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ونقل تقرير الوكالة بيان وزارة الدفاع الروسية الذي ذكر أن الهجوم استهدف أيضا نقطة دعم القوات البحرية الروسية في طرطوس، لافتة إلى أن محاولة الاستهداف هذه لم يسفر عنها سقوط خسائر بشرية أو مادية.

ولفت البيان إلى أن "استخدام طائرات من دون طيار القاذفة من النوع المجنح في سوريا من قبل المسلحين يظهر أنه تم تسليمهم التقنيات لارتكاب الأعمال الإرهابية باستخدام طائرات بدون طيار في أي دولة."