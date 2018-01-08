وزير خارجية بريطانيا: القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، على أن القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وذلك في محادثات أجراها مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي.

وقال جونسون وفقا لبيان صادر عن الخارجية البريطانية وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "خلال محادثاتنا البناءة أكدت التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وشددت على الضرورة العاجلة لتجديد مفاوضات السلام، وعلى موقف المملكة المتحدة الواضح والراسخ بشأن وضع القدس: يجب تحديد وضعها في تسوية عبر المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويجب أن تكون القدس في نهاية المطاف عاصمة مشتركة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية."

وتابع قائلا: "إن العلاقات البريطانية-الفلسطينية قوية وراسخة، وقد أسعدني لقاء وزير الخارجية رياض المالكي لبحث رغبتنا المشتركة بتعزيز هذه العلاقات.. أتطلع قدما لاستمرار العلاقات الطيبة مع رياض المالكي ومع أصدقائنا الفلسطينيين طوال عام 2018 وما بعد."