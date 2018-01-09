وزير خارجية البحرين: التاريخ يشهد أن السعودية عمود استقرار الأمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشاد الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، بتاريخ المملكة العربية السعودية الذي يشهد على أنها "عمود استقرار الأمة،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "يشهد التاريخ بأن المملكة العربية السعودية، بسياستها الثابتة، ومبادئها الراسخة ومواقفها الأصيلة القائمة على احقاق الحق والدفاع عن الشقيق والصديق، هي عمود الأمة ومظلة الاستقرار في أصعب الأوقات والظروف."