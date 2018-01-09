قرقاش يرد على تهديد الحوثي باستهداف الملاحة بالبحر الأحمر: توثيق جديد لإرهابهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على التصريحات التي أدلى بها صالح الصماد، القيادي في جماعة الحوثي ورئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" الذي أسسه الحوثيون بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، وتهديداته بإغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الدولية بحال استمر هجوم قوات التحالف الداعم للشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي على الحديدة.

جاء ذلك في تغريدات لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تصريح الحوثي صالح الصماد والذي يهدد فيه علانية بإستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية، للعلم تهديد الصماد جاء في اجتماعه ببعثة الأمم المتحدة."

وتابع قرقاش في تغريدة منفصلة: "الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية الْيَوْمَ، نحن أمام عصابة إرهابية وجودها وظلمها في اليمن غدت أيامه محدودة."