الحوثيون: سنوقف الملاحة بالبحر الأحمر بحال استمر هجوم الحديدة

صنعاء، اليمن (CNN) -- هدد صالح الصماد، القيادي في جماعة الحوثي ورئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" الذي أسسه الحوثيون بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، بإغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الدولية بحال استمر هجوم قوات التحالف الداعم للشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي على الحديدة، منتقدا المجتمع الدولي والأمم المتحدة أيضا.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن الصماد قوله خلال لقائه في صنعاء مع نائب المبعوث الأممي الى اليمن، معين شريم، والوفد المرافق له، أنه في حال استمرار التحالف العربي في تصعيده باتجاه الحديدة فإن الحوثيين سيدخلون في "خيارات استراتيجية، سيتم استخدامها في طريق اللا عودة.. ومنها خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية."

ونقلت القناة عن الصماد قوله: "هم (دول التحالف العربي الداعم للرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي) يمرون من مياهنا ببواخرهم وشعبنا يموت جوعاً، وإن أردوا أن نعود إلى طاولة المفاوضات نحن جاهزون ومستعدون للتفاهمات وسيجدون منا ما لم يجدوه في الماضي، ليس تنازلاً وإنما حرصاً على حقن دماء الشعب وعلى أمن واستقرار المنطقة".

الصماد أبلغ شريم تطورات قضية المحتجزين من أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بعد الصدامات الدامية التي انتهت بمصرعه في صنعاء، مشيرا إلى "الإفراج عن الكثير ممن شاركوا في تلك الأحداث". كما قال للدبلوماسي الدولي إن مواقف الحوثيين لن تتبدل حتى لو واصلوا فقدان الأراضي "ولم يبق سوى مربع واحد أو مديرية واحدة" بحوزتهم.

وتحدث الصماد عن إمكانية حصول تصعيد عسكري بعد زيارة الشريم، ولم يوفّر الأمم المتحدة من انتقاداته الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، إسماعيل ولد الشيخ.