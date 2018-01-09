الجيش السوري: تصدينا لصواريخ إسرائيلية بريف دمشق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت القيادة العامة للجيش السوري إن وسائط الدفاع الجوي تصدت فجر الثلاثاء لـ3 اعتداءات اسرائيلية متتالية، وأسقطت عدداً من الصواريخ وأصابت إحدى الطائرات.

وبحسب ما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، عن القيادة العامة للجيش السوري، فقد قام الطيران الإسرائيلي فجر الثلاثاء بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق، مشيرة الى أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت لها وأصابت إحدى الطائرات، على حد زعمها.

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وأضافت القيادة العامة للجيش أنه تم كذلك إطلاق صاروخين أرض / أرض من منطقة الجولان المحتل تصدت لهما وسائط الدفاع الجوي وأسقطتهما .

وتابعت القيادة العامة للجيش، أن الطيران الإسرائيلي عاود عند الساعة 15ر4 عدوانه بإطلاق 4 صواريخ من منطقة طبريا، حيث تصدت لها وسائط الدفاع الجوي ودمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية.

واعتبرت القيادة العامة للجيش أن هذا "العدوان يؤكد دعم إسرائيل للمجموعات الإرهابية المسلحة ومحاولاتها اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة" إثر الضربات الموجعة التي تتلقاها في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية و "الانتصارات الساحقة" التي يحققها الجيش السوري في إدلب، على حد تعبيرها.