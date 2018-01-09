رئيس مجلس الأمة الكويتي: بشائر عودة اللحمة الخليجية بدأت تلوح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن بشائر عودة اللحمة الخليجية بدأت تلوح، وذلك في كلمة ترحيبية برؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذين حضروا جانبا من الجلسة التي عقدت في العاصمة الكويتية.

وقال الغانم وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "إن وحدة الخليج لن تتزعزع، وقوته لن تتضعضع، وأواصره لن تتقطع، ومجلسه الحبيب لن يتصدع،" مبينا أن "ما عرض من خلافات لا تلبث أن تغلبها عاطفة الإخاء وتغسلها مشاعر الود والصفاء".

وتابع قائلا: "قبل ختام العام، تم عقد القمة الخليجية، وقبل أيام اختتمت دورة كأس الخليج لكرة القدم، ثم ها نحن اليوم.. نلتقي في هذه الزيارة الأخوية المعبرة عن الروح الأسرية والآصرة الخليجية بما يجعلنا نتفاءل بالمزيد من خطوات النقاء، وتجديد أمثال هذا اللقاء على كل المستويات ومختلف المناسبات."