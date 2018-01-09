بأسبوع واحد.. هروب 100 ألف سوري إلى الحدود التركية
بأسبوع.. هروب 100 ألف سوري إلى الحدود التركية
الحرب السورية
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 04:24 (GMT +0400).
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فرّ 100 ألف مدني سوري إلى الحدود التركية في الأسبوع الماضي، وفقاً لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية
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