بأسبوع واحد.. هروب 100 ألف سوري إلى الحدود التركية

بأسبوع.. هروب 100 ألف سوري إلى الحدود التركية

الحرب السورية
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 04:24 (GMT +0400).
تركياسورياالحرب السورية
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فرّ 100 ألف مدني سوري إلى الحدود التركية في الأسبوع الماضي، وفقاً لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية

تركياسورياالحرب السورية