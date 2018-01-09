رئيس الموساد: لدينا عيون وآذان وأكثر من ذلك في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال يوشي كوهين، رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية أو ما يُعرف بـ"الموساد،" إن لبلاده "أعين وآذان" على حد تعبيره في إيران، وذلك في كلمة ألقاها في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

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وتابع كوهين قائلا: "الاقتصاد الإيراني نما بنسبة 6.5 في المائة في العام 2017، والتقديرات تظهر نموا بنسبة ما بين 4 إلى 5 في المائة خلال عامي 2018 و2019،" لافتا على أن هذا النمو لا ينعكس على الشعب الإيراني، وهو الأمر الذي "أدى إلى خروج المتظاهرين إلى الشوارع."

وأردف: "لدينا أعين وآذان وأكثر من ذلك في إيران،" وذلك تعقيبا على المعلومات التي أدلى بها أمام الجمهور الذي حضر الكلمة في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.