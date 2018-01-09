الصحة السعودية: سجلت إصابات طيور بـ"أنفلونزا الطيور" ولا عدوى للإنسان للآن

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)— نشرت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول تسجيل إصابات بأنفلونزا الطيور بين الطيور في عدد من المواقع مؤكدة على عدم تسجيل أي حالات عدوى من الطيور إلى الانسان.

وجاء في بيان الصحة السعودية: "سجلت في المملكة عدة مواقع فيها إصابات إيجابية بين الطيور لفصيلة انفلونزا الطيور من الفصيلة A نمط H5N8 وحتى اللحظة لم تسجل أي حالة عدوى من الطيور إلى الإنسان على مستوى العالم، ولا يتوقع أن ينتقل هذا الفيروس للبشر، وكل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تحذيرات حول الابتعاد عن أكل لحوم الدواجن لما تسببه من انتقال المرض للبشر هي إشاعات غير صحيحة."

وذكر البيان: "إن فيروس H5N8 أو ما يسمى بأنفلونزا الطيور هو أحد فيروسات الانفلونزا من الفئة A وقد ظهر هذا الفيروس في أوروبا عام 1983 بين الدواجن، ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي حالة لانتقال الإصابة من الطيور إلى الإنسان، وقد لوحظ وجود نشاط."