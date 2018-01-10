مصدر حوثي لـCNN: قواتنا متأهبة لمنع الملاحة العالمية عبر البحر الأحمر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هدد الحوثيون اليمنيون، الأربعاء، بمنع الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، إذا لم تتوقف هجمات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وقال مصدر قيادي في جماعة الحوثيين، في تصريحات لـCNN، إن "إغلاق طريق الملاحة سيكون أولوية إذا استمرت الغارات الجوية على ميناء الحديدة"، مضيفا أن "هناك الآلاف من المقاتلين الحوثيين قرب مضيق باب المندب على استعداد للتحرك".

وتابع المصدر بالقول إن "قواتنا البرية والبحرية مستعدة للاستجابة لأمر إغلاق خط الملاحة البحري عبر البحر الأحمر إذا استمر التحالف الذي تقوده السعودية في تصعيد هجماته"، وادعى المصدر أن التحالف العربي شن أكثر من 800 غارة جوية خلال الأسبوعين الماضيين.

في المقابل، قال مصدر مقرب من الحكومة السعودية، لـCNN، إن التحالف لديه معلومات عن استهداف زورق حوثي مفخخ لناقلة نفط في البحر الأحمر". ويعد البحر الأحمر أحد أهم طرق التجارة العالمية في العالم والممر الرئيسي للسفن المنطلقة من آسيا والشرق الأوسط عبر قناة السويس إلى أوروبا.