شاهد.. لحظة انفجار مركب حوثي مفخخ

شاهد.. لحظة انفجار مركب حوثي مفخخ

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و17 دقيقة.
الحوثيونالمملكة العربية السعوديةقوات التحالفاليمنانفجار
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خلال نهاية الأسبوع الماضية، قال السعوديون إنهم أحبطوا هجوماً حوثياً آخر استهدف ناقلة نفط سعودية.

الحوثيونالمملكة العربية السعوديةقوات التحالفاليمنانفجارانفجارات