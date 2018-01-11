المالكي لـCNN: الحوثيون هددوا البحر الأحمر ليحموا مصدر أموالهم

هذه هي إحداثيات آخر تهديدات الحوثيين للسعودية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
اليمنقوات التحالفالمملكة العربية السعوديةالحوثيون
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مقابلة شبكتنا مع المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي، عن آخر تهديدات الحوثيين.

اليمنقوات التحالفالمملكة العربية السعوديةالحوثيون