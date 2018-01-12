أردوغان بتغريدة: عدم وفاء بعض الدول سبب إطلاق عملية درع الفرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الخميس، إن العمليات التي أطلقتها بلاده تحت اسم "درع الفرات" في سوريا، جاءت بسبب "عدم وفاء بعض الدول بوعودهم،" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لا يمكن أن نتحمل عدم وفاء بعض الدول بوعودهم، ولذلك أطلقنا عملية درع الفرات وسنواصل هذه العمليات كي نحافظ على أمننا القومي."

وتابع قائلا: "تركيا الآن هي دولة قوية ذات تأثير مهم في المنطقة ولن نركع أمام أي قوة سواء من الشرق أو الغرب."

وكان أردوغان قد قال في تغريدة منفصلة بتاريخ العاشر من الشهر الجاري: "لقد حكمت الدولة العثمانية ضمن جغرافية واسعة جدا ولم يكن هناك ما يخجل في تاريخها لأنها حكمت بالعدل، وما نراه اليوم في المناطق التي كان حكمها العثمانيون من معاناة وظلم وفظائع ومذابح ترتكب وجرائم ضد الإنسانية هو نتيجة للظلم والابتعاد عن العدل."