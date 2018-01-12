التحالف يعترض صاروخا صوب نجران.. والحوثيون: استهدف مرابض الأباتشي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن تحالف "دعم الشرعية في اليمن،" مساء الخميس، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا بالستيا أطلق من محافظة عمران في اليمن واستهدف نجران.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تم اعتراضه وتدميره ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في سماء نجران ولا توجد خسائر بالأرواح ولله الحمد."

من جهتها قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التي تديرها جماعة الحوثي، إن الصاروخ من نوع قاهر M2 وأنه استهدف معسكر القوات الخاصة ومرابض مروحيات الأباتشي المقاتلة في نجران.