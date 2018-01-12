داخلية تونس: 773 شخصا مُتحفظ عليه منذ 8 يناير منهم 16 تكفيريا

تونس (CNN)— قال العميد خليفة الشيباني، الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين تم التحفظ عليهم منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الجاري بلغ 773 شخصا، لافتا إلى أن منهم 16 تكفيريا على حد تعبيره.

أوضخ الشيباني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية: "لم تسجل الليلة الماضية أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة والعامة كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها،" لافتا على أن الوحدات الوطنية "واصلت عمليات إيقاف العناصر المتورطة و الضالعة في اعمال النهب و السلب و السرقة و قطع الطرقات و الاعتداء على الاملاك " مشيرا الى ان عدد الموقوفين الليلة الماضية بلغ 151 شخصا تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية."

وأضاف: "نسبة 54.95 في المائة منهم (الموقوفون) تتراوح اعمارهم بين 21-30 سنة في حين بلغت نسبة الموقوفين الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 20 سنة اكثر من 31 في المائة اما بقية الشرائح العمرية للموقوفين فهي على التوالي 11.71 في المائة للفئة العمرية ما بين 31 و40 سنة و 1.8 في المائة للفئة العمرية اكثر من 40 سنة."

وأردف أن تقديرات حصيلة الاضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الامنية من شرطة وحرس خلال الايام القليلة الماضية بـ97 اصابة كما لحقت اضرار متفاوتة بـ88 سيارة ادارية تابعة لهذه الوحدات.."