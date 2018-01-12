قرقاش: الشكوى القطرية بشأن انتهاك مجالها الجوي "غير صحيحة ومرتبكة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، الشكوى القطرية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بشأن "انتهاك" طائرة حربية إماراتية للمجال الجوي القطري، بأنها "غير صحيحة ومرتبكة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة"، مضيفا: "نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدا وغير مبرر". وتابع بالقول: "ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها".

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ذكرت، الخميس، أن قطر "وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة حربية مقاتلة إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات، باختراق المجال الجوي لدولة قطر الساعة العاشرة إلا الربع صباح الخميس 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وقالت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، في الرسالة، إن "الطائرة التي تحمل الرمز التعريفي (0403) قامت بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر على ارتفاع 33.400 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة ولمدة دقيقة واحدة".

وأضافت أن "الطائرة الاماراتية دخلت المجال الجوي لقطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها". واعتبرت أن "هذه الحادثة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقا سافرا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".