الأميرة هيا ترحب بوالدة وأخت معاذ الكساسبة: مدرسة تعلمنا معنى الإيمان والصبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين، أسرة الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي أعدمه تنظيم "داعش" حرقا في يناير/ كانون الثاني عام 2015.

بالفيديو.. كيف بدل حرق الكساسبة حياً نظرة العالم إلى "داعش"؟ 2:12

ونشرت الأميرة هيا، عبر حسابها على تويتر، صورة لاستقبال أسرة الكساسبة، قائلة: "يا حيا لله ورحب بريحة البلاد الأردن، وبالغالية أم الشهيد الأردني معاذ البطل الكساسبة بين أهلها في دبي". وأضافت: "علمتنا معنى البطولة والموت في سبيل الوطن والأمة بكرامة واباء. وأم الشهيد وأخته مدرسة تعلمنا يوميا معنى الإيمان والصبر".

وكان الطيار الأردني معاذ الكساسبة وقع أسيراً بأيدي تنظيم "داعش"، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، وذلك بعد سقوط طائرته الحربية طراز "F16" أثناء قيامها بمهمة عسكرية على مواقع تنظيم داعش في محافظة الرقة شمالي سوريا. وقام عناصر تنظيم "داعش" بإعدامه حرقاً وهو يقف داخل قفص حديدي مغلق.