حماس تتهم الجيش المصري بقتل صياد فلسطيني في مياه غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت، الجيش المصري بقتل صياد فلسطيني في "المياه الإقليمية" لقطاع غزة، وطالبت الحركة السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقالت حماس، في بيان، إنها "تستهجن إطلاق الرصاص من الجيش المصري مباشرة على الصيادين، رغم أنه لا يوجد أي مبرر لذلك في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين، الذين من حقهم العيش بحرية وكرامة كباقي شعوب العالم".

وأضافت حماس أن الصياد الفلسطيني عبد الله رمضان زيدان "قضى نحبه أثناء بحثه عن لقمة عيشه في عرض بحر غزة على الحدود المصرية الفلسطينية، في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له كل سكان القطاع". ووجهت الحركة العزاء لأسرة زيدان الذي وصفته بأنه "شهيد لقمة العيش وشهيد الحصار"، بحسب البيان.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، في بيان، أن "أحد قوارب الصيد الفلسطينية تعرض لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش المصري، مساء الجمعة، قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية

أثناء قيام صيادين بالعمل في البحر، ما أدى لإصابة الصياد عبد الله رمضان زيدان، بجراح خطرة، وقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، لكنه استشهد متأثراً بجراحه فجر السبت".

وقال المتحدث باسم داخلية حماس إياد البزم إن "التحقيقات الأولية أفادت بأن قارب الصيد الفلسطيني لم يجتز الحدود المصرية. وإزاء ذلك نُطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق عاجل في هذا الحادث ومحاسبة الفاعلين، ونؤكد أننا نعمل باستمرار لمنع أي تجاوز للحدود البحرية".