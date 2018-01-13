الدوحة: طائرة إماراتية "ثانية" اخترقت مجالنا.. وتحليق دورية جوية لمقاتلة قطرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت السلطات القطرية، مساء الجمعة، إن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الإماراتي، اخترقت في الثالث من الشهر الجاري، مجالها الجوي في طريقها إلى البحرين، في تصريح هو الثاني من نوعه الذي تقدمه قطر عبر رسالتين بعثت بهما الشيخة علياء آل ثاني، سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة.

ولفتت السفيرة القطرية في رسالتها وفقا لما نقلته خارجية بلادها، إلى "قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية تحمل الرمز التعريفي ( DHC-6 ) قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة متجهة الى مملكة البحرين باختراق المجال الجوي لدولة قطر، يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2018 في الساعة 10:10، من خلال التحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر، وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة."

وأضافت: "تم إعطاء أمر إقلاع فوري لطائرة مقاتلة قطرية لعمل دورية، وتبين بعد ذلك أن الطائرة الإماراتية كانت تحلق بين الممر الجوي UL-768 والممر الجوي UM-600 وهبطت بعد ذلك في مملكة البحرين في الساعة 11:27."

وتابعت السفيرة القطرية قائلة: "إن تكرار هذه الحادثة النكراء واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك سيادة دولة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية."

ويذكر أن أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، علق على الاتهام القطري الأول باختراق طائرة إماراتية لمجال قطر الجوي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي عبر تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها."