ترامب يعطي "فرصة أخيرة" للاتفاق النووي الإيراني.. ويفرض عقوبات جديدة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، "فرصة أخيرة" للاتفاق النووي الإيراني، بالموافقة على استمرار تجميد العقوبات السابقة بموجب الاتفاق، لكنه قرر في الوقت نفسه فرض عقوبات جديدة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبرامج تطوير الصواريخ على 14 فردا وكيانا إيرانيين.

وأكد ترامب أن هذه هي "المرة الأخيرة" التي سيوافق فيها على قرار تجميد العقوبات بموجب الاتفاق النووي، إذ يحتاج القرار إلى تجديد الموافقة عليه كل 120 يوما. وقال: "رغم رغبتي الشديدة في الانسحاب من الاتفاق إلا أنني لم أفعل ذلك بعد، وحددت مسارين للتقدم: إما إصلاح الأخطاء الكارثية في الاتفاق أو ستنسحب منه الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "اليوم، قررت تمديد رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي فقط لإعطاء فرصة للحلفاء الأوروبيين لإصلاح الأخطاء الفظيعة في الاتفاق". وتابع بالقول: "هذه هي الفرصة الأخيرة، الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات مجددا أو تستمر في الاتفاق إذا لم يتم إصلاحه".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن قرار ترامب "محاولة يائسة لإضعاف اتفاق صلب". وقال ظريف عبر حسابه على تويتر: "سياسة ترامب وإعلانه اليوم محاولات يائسة لإضعاف اتفاق متعدد الأطراف وصلب، وانتهاك لبنوده، الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض، وعلى الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاق مثل إيران بدلا من تكرار شعارات مبتذلة".