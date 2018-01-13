وزير خارجية تركيا: نسير للأفضل بسوريا.. وإقليم شمال العراق أدرك خطأه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن الأوضاع في سوريا تسير نحو الأفضل على حد تعبيره، لافتا إلى أن الأمور لن تتحسن تماما ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي وتحقيق الاستقرار.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أوغلو قوله: "كنا نتحدث باستمرار عن المجازر في سوريا خلال الأعوام الأخيرة. لكن في 2017 مع عملية أستانة على الأخص، والخطوات التي أقدمنا عليها أصبحت الأوضاع أفضل اليوم في سوريا.. هل الأوضاع جيدة تمامًا؟ لا ليست كذلك. الأوضاع لن تتحسن تمامًا ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يحقق الاستقرار في سوريا. لكننا نسير نحو الأفضل. نركز على العملية السياسية، وتركيا تلعب هنا دورًا رئيسيًّا."

وفي الشأن العراقي، قال أوغلو: "إن الطرفين (بغداد وأربيل) طلبا الوساطة من تركيا من أجل حل الأزمة القائمة في العراق،" مضيفًا أن "إقليم شمال العراق ارتكب خطأً جسيمًا وأدرك خطأه،" ومؤكدا على "أهمية وحدة تراب العراق واستقراره بالنسبة لتركيا،" وفقا لتقرير الوكالة.