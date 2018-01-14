قيادي باتحاد يرأسه القرضاوي يعلق على "اتهامات" اختراق أجواء قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي المحسوب زعيما روحيا لجماعة الإخوان المسلمين، إن "اختراق أجواء دولة ذات سيادة يعتبر عملا مدانا بكل المعايير،" وذلك في إشارة إلى الاتهامات التي وجهتها قطر عن حادثين اخترقت بهما طائرتان إماراتيتان أجواءها، وهو الأمر الذي وصفته أبوظبي بـ"غير الصحيح والمرتبك."

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اختراق أجواء دولة ذات سيادة عملٌ مدان بكل المعايير! الأوجب على دول الحصار اختراق أجواء القطيعة بدل اختراق أجواء دولة ذات سيادة! والأولى منها اتخاذ قرارات جريئة بفتح أجواء الأخوة بدل فتح جروح جديدة!"

وكان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال في تغريدة بتاريخ الـ12 من الشهر الجاري: "الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة، نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن، ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها."