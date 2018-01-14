حماس تشير لإسرائيل في انفجار استهدف أحد كوادرها في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشارت حركة "حماس" الفلسطينية، الأحد، بأصابع الاتهام إلى إسرائيل، بالوقوف وراء انفجار استهدف محمد حمدان، القيادي بحماس، في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت حماس، في بيان، إن "انفجارا استهدف محمد حمدان، وهو كادر تنظيمي من كوادر الحركة في مدينة صيدا من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان". وأضاف البيان أن "الانفجار أدى إلى إصابة حمدان في قدمه، وإلى تدمير سيارته".

وتابع بيان حركة حماس بالقول إن "المؤشرات الأولية تميل إلى وجود أصابع صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي". وأشار البيان إلى أن "الأجهزة اللبنانية المختصة تتابع التحقيق في الانفجار".

في غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني، في بيان، أن "عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في محلة البستان الكبير- صيدا، ما أدى إلى إصابة صاحبها الفلسطيني محمد حمدان." وأضاف البيان أن "قوى الجيش فرضت في المنطقة طوقا أمنيا حول المكان".

وأوضح الجيش اللبناني أنه "بعد كشف الخبير العسكري على موقع الانفجار الذي وقع في محلة البستان الكبير، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة وزنها حوالي 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من الكرات الحديدية".