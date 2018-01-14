غارة إسرائيلية استهدفت "بنى تحتية إرهابية" قرب حدود غزة ومصر

صورة ارشيفية لمقاتة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت عن شن غارة على اهداف وصفها بـ"البنى التحتية لإرهابيين" بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.
أغارت مقاتلات سلاح الجو على بنية تحتية إرهابية في جنوب #رفح بالقرب من الحدود بين قطاع #غزة و #مصر.
منظمة #حماس_الإرهابية هي المسؤولة عما يحدث في قطاع غزة ومنهPosted by افيخاي أدرعي- Avichay Adraee on Saturday, January 13, 2018
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قال فيها: "أغارت مقاتلات سلاح الجو على بنية تحتية إرهابية في جنوب رفح بالقرب من الحدود بين قطاع غزة ومصر.. منظمة حماس الإرهابية هي المسؤولة عما يحدث في قطاع غزة ومنه."
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، السبت، إنه قد يغلق معبر "كرم شالوم" بسين قطاع غزة وإسرائيل في خطوة غير معهودة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي على "خلفية تقييم للأوضاع."
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