لبنان: انفجار سيارة في محلة البستان الكبير بصيدا جنوب البلاد

بيروت، لبنان (CNN)— انفجرت سيارة من نوع "بي ام دبليو" فضية اللون، تعود ملكيتها لشخص يدعى محمد حمدان أبوحمزة، في منطقة محلة البستان الكبير في منطقة صيدا بجنوب لبنان، الأحد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكر تقرير الوكالة: "السيارة التي انفجرت في محلة البستان الكبير في صيدا تعود للفلسطيني محمد حمدان ابو حمزة الذي كان يهم بصعودها حيث انفجرت على الفور واشتعلت النيران فيها ما ادى الى اصابته اصابة طفيفة بقدمه ونجاته بأعجوبة."

وأضاف التقرير: "على الفور، ضربت القوى الامنية طوقا أمنيا مكان الانفجار وحضرت فرق اطفاء بلدية صيدا وسيارات الإسعاف فيما باشرت القوى الامنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات وخلفية الانفجار الذي أحدث هلعا في صفوف أهالي مدينة صيدا ومخيماتها."