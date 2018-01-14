الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا بطول 1.5 كلم في غزة

الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا بطول 1.5 كلم بغزة

الشرق الأوسط
آخر تحديث الأحد, 14 يناير/كانون الثاني 2018; 09:37 (GMT +0400).
قطاع غزةإسرائيلالجيش الإسرائيليالحكومة الإسرائيلية
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ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المقدم جوناثان كونريكوس، الأحد، أن إسرائيل دمرت نفقا طوله حوالي 1.5 كيلومتر يمتد من غزة تحت إسرائيل وإلى مصر ليلة السبت. الجيش الإسرائيلي وصف في البداية الهدف بأنه "بنية تحتية للإرهاب" في بيان صدر بعد وقت قصير من الغارة.

قطاع غزةإسرائيلالجيش الإسرائيليالحكومة الإسرائيلية