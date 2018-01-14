السودان ينفي تصريحات نسبت لسفيره بمصر عن "إعلان حرب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الخارجية السودانية، السبت، تصريحات تناقلها وسائل إعلام ونسبتها لعبد المحمود عبدالحليم، سفير الخرطوم في القاهرة، بعنوان " السودان يتخذ إجراءات أشد عنفاً ضد مصر بينها إعلان الحرب."

وقالت الخارجية السودانية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "تداولت بعض وسائط الإعلام تصريحا نقلاً عن قناة RT منسوباً للسيد السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان لدي جمهورية مصر العربية، تحت عنوان السودان يتخذ إجراءات أشد عنفاً ضد مصر بينها إعلان الحرب. وتود وزارة الخارجية أن تنفي وبصورة قاطعة إدلاء السيد سفير السودان لدى القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه."

وتابع البيان: "كما تؤكد (الخارجية السودانية) بأنه لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية.. وتود وزارة الخارجية أن توضح أن سعادة السفير كان يجيب في مناسبة اجتماعية عن معنى استدعاء السفير للتشاور، وقد قامت قناة RT بأخذ حديثه وإخراجه عن سياقه، وإيراد خبر مزعوم لا يتسق وعنوانه،" لافتة إلى أن "وزارة الخارجية تؤكد على حرص السودان على الأمن والاستقرار والسلام في البلدين الشقيقين."

ويذكر أن بيان الخارجية السودانية يأتي وسط حالة من التوتر في العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، بسبب ملفات بينها ملكية حلايب وشلاتين والتقارب السوداني مع تركيا وملف سد النهضة، والذي دفع السودان لاستدعاء سفيرها من القاهرة للتشاور مؤخرا.